Na današnji dan rođen je Nikola Tesla, genije koji je svet izveo iz mraka i podario čovečanstvu oko 300 patenata

Newsmax Balkans pre 11 minuta  |  Newsmax Balkans
Na današnji dan rođen je Nikola Tesla, genije koji je svet izveo iz mraka i podario čovečanstvu oko 300 patenata

Na današnji dan pre 170 godina rođen je Nikola Tesla, jedan od najznačajnijih srpsko-američkih naučnika, vizionar, ćudljivi samotnjak, naučnik koji je svetu podario oko 300 patenata i genijalni inovator čiji su izumi preobrazili čovečanstvo.

Nikola Tesla, jedan od najvećih naučnika i pronalazača u istoriji čovečanstva, rođen je 10. jula 1856. godine u Smiljanu kod Gospića. Njegovi izumi postavili su temelje savremenog elektroenergetskog sistema, radio-tehnike i brojnih tehnologija bez kojih je današnji svet nezamisliv. Tesla je tokom života prijavio oko 300 patenata, a njegov rad nastavlja da inspiriše naučnike i inženjere širom sveta. Rođen je kao četvrto od petoro dece Milutina Tesle, sveštenika
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