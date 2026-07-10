Skupština usvojila zakon o roditeljima negovateljima, stroža pravila za oružje i ograničila troškove izbornih kampanja

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Skupština usvojila zakon o roditeljima negovateljima, stroža pravila za oružje i ograničila troškove izbornih kampanja

Skupština Srbije završila je Osmo vanredno zasedanje, na kojem su poslanici usvojili svih 18 tačaka dnevnog reda, među kojima su zakoni o finansiranju političkih aktivnosti, roditelju negovatelju i o oružju i municiji, kao i izmene i dopune Krivičnog zakonika.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su i autentično tumačenje odredbe Zakona o elektronskim medijima prema kojem izjave volje četiri člana Saveta REM o podnošenju ostavke nemaju pravno dejstvo, jer su podnete pre stupanja na dužnost. Za autentično tumačenje člana 18. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima glasalo je 128 poslanika, dok je 20 bilo protiv. Tumačenjem se potvrđuje da se ostavkom člana Saveta REM može smatrati samo izjava volje data nakon preuzimanja
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