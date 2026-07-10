Incident u avionu na letu iz Soluna za Minhen: Pukao prozor, povređen državljanin Srbije

Državljanin Srbije (61) povređen je tokom leta kompanije "Rajaner" iz Soluna za Minhen, nakon što je tokom leta došlo do pucanja prozora i dekompresije kabine, preneli su grčki mediji.

Prema navodima putnika, posle pucanja prozora došlo je do naglog pada pritiska u kabini, a putnici su pokušali da zadrže muškarca koji je sedeo pored oštećenog prozora. Kako prenosi Katimerini, tokom spuštanja aviona deo oštećenog motora navodno se odvojio i udario u prozor kabine. Grčki zvaničnici naveli su da incident nije uključivao oštećenje trupa aviona. Pilot je nakon incidenta promenio kurs i vratio avion na aerodrom "Makedonija" u Solunu, gde su putnici