Iranski ajatolah Ali Hamnei sahranjen u Mešhedu: Iz povorke slogani - "Smrt Americi", "Smrt Izraelu"

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Iranski ajatolah Ali Hamnei sahranjen u Mešhedu: Iz povorke slogani - "Smrt Americi", "Smrt Izraelu"

Iranski ajatolah Ali Hamnei sahranjen je u petak rano ujutru po lokalnom vremenu u rodnom gradu Mešhedu na severoistoku zemlje, nakon višednevnih komemoracija i pogrebnih ceremonija u Iranu i Iraku, čime se završava višednevni period žalosti.

Poslednja sahrana obavljena je u molitvenoj sali u hramu Imama Reze u Mešhedu, nakon što je kovčeg nošen oko groba Imama Reze kao deo pogrebnih obreda, prenosi Press TV. Pogrebna molitva nad njegovim telom održana je u dvorištu hrama, nakon čega je usledila privatna ceremonija oproštaja za Hamneijevu porodicu. Nakon sahrane, Iranci i muslimani iz celog sveta obavili su molitvu za njega. Molitvu za pokojnike predvodio je najstariji sin pokojnog ajatolaha Sejed
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