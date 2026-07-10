Rođendan genija: Na današnji dan, pre 170 godina, rođen je Nikola Tesla

Nikola Tesla, genijalni inovator čiji izumi su preobrazili čovečanstvo, rođen je pre 170 godina, 10. jula 1856. godine.

Rođen je u Smiljanu, Lika, koja se tada nalazila u sklopu Vojne granice Austrijskog carstva, danas Hrvatska. Otac Milutin Tesla bio je sveštenik Srpske crkve, odnosno Karlovačke mitropolije. Majka Georgina, Đuka, takođe je bila iz svešteničke kuće, kći prote Nikole Mandića i Sofije, rođene Budisavljević. Bio je četvrto od petoro dece u porodici. Otac Milutin je pre pravoslavne bogoslovije u Plaškom završio austrijsku vojnu školu. Kao sveštenik služio je kod