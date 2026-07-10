Skupština Srbije: Poslanici usvojili u načelu Zakon o oružju i municiji, kao i Zakon o roditeljima-negovateljima

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Sednici predsedava predsednica Skupštine Ana Brnabić, a prisutno je 114 narodnih poslanika. Poslanici su u četvrtak završili raspravu po amandmanima na izmene Krivičnog zakonika, Predlog zakona o oružju i municiji, na izmene Zakona o sprečavanju dopinga u sportu i na Predlog zakona o roditeljima negovateljima. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja su i izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a stav