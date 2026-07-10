Zbog rata u Iranu: Očekuje se pad svetske potražnje za naftom, prvi put posle korone

Globalna potražnja za naftom pašće u 2026. godini prvi put od pandemije virusa korona, ocenila je Međunarodna agencija za energiju (IEA) u danas objavljenom mesečnom izveštaju, navodeći da je rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana poremetio proizvodnju i izvoz nafte na Bliskom istoku.

IEA očekuje pad svetske potražnje za naftom za oko milion barela dnevno u odnosu na 2025. godinu, a glavni razlozi su visoke cene goriva nakon poremećaja na Bliskom istoku, slabija industrijska aktivnost, smanjena potrošnja u Aziji, kao i poremećaji u snabdevanju tokom zatvaranja Ormuskog moreuza. Prema analizi, sledeće godine na tržištu nafte sledi veliki preokret, pošto će potražnja porasti za oko dva miliona barela dnevno, ali uslediće i značajan rast