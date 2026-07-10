RTS: Vlada Srbije u ponedeljak opet smanjuje akcize na gorivo

Nova ekonomija pre 50 minuta
RTS: Vlada Srbije u ponedeljak opet smanjuje akcize na gorivo

Akcize na gorivo će u ponedeljak biti ponovo smanjene, potvrđeno je u Ministrstvu finansija za Radio-televiziju Srbije.

Razlog ovog poteza je pokušaj očuvanja stabilnosti cena, obuzdavanje inflacije i zaštita standarda građana, navode u tom ministarstvu. Posle mesec dana mirovanja, cena barela na svetskim naftnim berzama ponovo raste, a poskupljuju i gotovi derivati. SAD su juče izvele nove vazdušne udare na Iran, a Teheran je odgovorio gađajući Bahrein, Kuvajt i Katar, čime je dodatno zaoštrio sukob koji je ponovo doveo u pitanje privremeni sporazum namenjen okončanju rata u
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