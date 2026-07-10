Dva mladića sletela kvadom u kanal i poginula: Tragedija kod Batajnice

Nova pre 3 sata
Dva mladića sletela kvadom u kanal i poginula: Tragedija kod Batajnice

Dva mladića starosti od oko 25 godina poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras kod beogradskog naselja Batajnica.

Kako izveštavaju pojedini mediji do nesreće je došlo kada su mladići, najverovatnije usled neprilagožene brzine, izgubili kontrolu nad kvadom koji se prevrnuo i sleteli u kanal. Објава коју дели 192.RS (@192_rs) Nesreća se dogodila kod naselja Šangaj između Batajnice i Busija. Istraga je u toku.
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