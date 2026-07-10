FOTO, VIDEO Ogroman šumski požar guta jug Španije, poginulo najmanje 12 osoba

Nova pre 1 sat
FOTO, VIDEO Ogroman šumski požar guta jug Španije, poginulo najmanje 12 osoba

U šumskom požaru u Almeriji na jugu Španije poginulo je 12 osoba, saopštila je jutros Agencija za vanredne situacije Andaluzije.

Ministar zdravstva i vanrednih situacija Antonio Sanz nazvao je požar "najrazornijim u našem regionu do sada" i opisao situaciju kao "tragediju bez presedana", prenosi agencija Rojters (Reuters). Tragèdia a Andalusia: almenys dotze persones han mort en un incendi de grans dimensions a Los Gallardos, a Almeria. Algunes de les víctimes mortals intentaven fugir de les flames amb els seus cotxes quan el foc els va sorprendre. A hores d'ara un gran dispositiu treballa a
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