FOTO, VIDEO Ogroman šumski požar guta jug Španije, poginulo najmanje 12 osoba

U šumskom požaru u Almeriji na jugu Španije poginulo je 12 osoba, saopštila je jutros Agencija za vanredne situacije Andaluzije.

Ministar zdravstva i vanrednih situacija Antonio Sanz nazvao je požar "najrazornijim u našem regionu do sada" i opisao situaciju kao "tragediju bez presedana", prenosi agencija Rojters (Reuters). Tragèdia a Andalusia: almenys dotze persones han mort en un incendi de grans dimensions a Los Gallardos, a Almeria. Algunes de les víctimes mortals intentaven fugir de les flames amb els seus cotxes quan el foc els va sorprendre. A hores d'ara un gran dispositiu treballa a