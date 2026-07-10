Mbape podigao alarm zbog kog strepi Francuska: Evo šta je rekao o povredi zbog koje je napustio igru

Nova pre 18 minuta
Mbape podigao alarm zbog kog strepi Francuska: Evo šta je rekao o povredi zbog koje je napustio igru

Kapiten fudbalske reprezentacije Francuske Kilijan Mbape izjavio je da je jako srećan zbog pobede njegove ekipe nad selekcijom Maroka u večerašnjoj utakmici četvrtfinala Svetskog prvenstva, ali da smatra da je pred njegovim timom još uvek "dug put" do osvajanja titule prvaka sveta.

"Postoji samo jedan način za opuštanje, a to je pobeda. Sve dok to ne postignemo, ne popuštamo. U polufinalu smo i veoma smo srećni, ali pred nama je još dug put. Svesni smo da je ono što sledi još teže od onoga kroz šta smo već prošli, ali spremni smo da se suočimo sa svime", naveo je Mbape, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (FIFA). Reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je večeras u četvrtfinalu, u Foksborou
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