Nastavak skupštinske rasprave u pojedinostima o životnoj sredini

Nova pre 28 minuta
Nastavak skupštinske rasprave u pojedinostima o životnoj sredini

Skupština Srbije nastaviće danas razmatranje amandmana koje su poslanici podneli na Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Na predloženi zakon podneto je ukupno 60 amandmana. Poslanici su do sada razmotrili amandmane podnete na predloge zakona o oružju i municiji, o roditeljima negovateljima i negovateljima, pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza sa sedištem u Srbiji, kao i na izmene i dopune Krivičnog zakonika i Zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Dnevni red vanrednog zasednja parlamenta, koja je počelo 6. jula, obuhvata 18 tačaka, a među njima je i autentično tumačenje
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