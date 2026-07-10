"Ništa nije slučajno": Selektor Terzić posle sloma poslao zabrinajvajuću poruku

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije doživela je izuzetno bolan poraz u Ligi nacija, pošto je nakon vođstva od 2:0 u setovima poražena od selekcije Francuske, koja je do ovog kola držala samo dno i bila poslednjeplasirana ekipa u takmičenju.

Francuskinje su slavile sa 3:2 (20:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:13) i tako ugasile i poslednju, teoretsku šansu Srbije za plasman na finalni turnir. U sastavu našeg tima ponovo nije bilo prve zvezde Tijane Bošković, dok se legendarna Maja Ognjenović vratila u tim, ali to nije bilo dovoljno. Mlada Aleksandra Uzelac presedela je ceo meč na klupi. Srbija je briljirala u prva dva seta, a onda je usledio neshvatljiv, katastrofalan pad koji je autsajderu dozvolio