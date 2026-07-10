"Srbinu glava bila van aviona, supruga ga držala za noge": Svedoci o drami na letu iz Soluna

Putnici na letu Rajanera iz Soluna ka Memingenu preživeli su dramatične trenutke nakon što je, prema navodima grčkih medija, tokom leta pukao prozor aviona, što je dovelo do dekompresije kabine. Avion se nakon incidenta bezbedno vratio na aerodrom „Makedonija“ u Solunu.

Prema pisanju lokalnih medija, u kabini su se automatski spustile maske za kiseonik, a putnici su pokušavali da zadrže 61-godišnjeg državljanina Srbije koji je sedeo pored oštećenog prozora. Jedna putnica koja se nalazila u avionu ispričala je za Radio Thessaloniki 94.5 da se tokom leta začuo snažan prasak. „Zvučalo je kao da je pukla guma. Zavladala je panika, ljudi su vrištali i zapomagali jer smo zbog dekompresije odmah počeli da gubimo visinu. U jednom trenutku