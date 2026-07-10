"Srbinu glava bila van aviona, supruga ga držala za noge": Svedoci o drami na letu iz Soluna

Nova pre 34 minuta
"Srbinu glava bila van aviona, supruga ga držala za noge": Svedoci o drami na letu iz Soluna

Putnici na letu Rajanera iz Soluna ka Memingenu preživeli su dramatične trenutke nakon što je, prema navodima grčkih medija, tokom leta pukao prozor aviona, što je dovelo do dekompresije kabine. Avion se nakon incidenta bezbedno vratio na aerodrom „Makedonija“ u Solunu.

Prema pisanju lokalnih medija, u kabini su se automatski spustile maske za kiseonik, a putnici su pokušavali da zadrže 61-godišnjeg državljanina Srbije koji je sedeo pored oštećenog prozora. Jedna putnica koja se nalazila u avionu ispričala je za Radio Thessaloniki 94.5 da se tokom leta začuo snažan prasak. „Zvučalo je kao da je pukla guma. Zavladala je panika, ljudi su vrištali i zapomagali jer smo zbog dekompresije odmah počeli da gubimo visinu. U jednom trenutku
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Žena držala Srbina za noge da ne ispadne iz aviona! Šokantni detalji drame na 6.000 metara visine, putnici vrištali od straha…

Žena držala Srbina za noge da ne ispadne iz aviona! Šokantni detalji drame na 6.000 metara visine, putnici vrištali od straha: "Bio je usisan do ramena" (video)

Blic pre 19 minuta
Pukao prozor aviona na letu iz Soluna za Minhen: Povređen putnik, državljanin Srbije

Pukao prozor aviona na letu iz Soluna za Minhen: Povređen putnik, državljanin Srbije

Newsmax Balkans pre 34 minuta
Pukao prozor na Rajanerovom Boeingu 737: Avion se vratio u Solun, povređen putnik iz Srbije

Pukao prozor na Rajanerovom Boeingu 737: Avion se vratio u Solun, povređen putnik iz Srbije

Aero.rs pre 59 minuta
Državljanin Srbije povređen na letu nakon što je pukao prozor aviona

Državljanin Srbije povređen na letu nakon što je pukao prozor aviona

Nedeljnik pre 59 minuta
(VIDEO) Grčki mediji: Supruga držala muža da ne ispadne iz aviona pošto je puklo staklo na prozoru

(VIDEO) Grčki mediji: Supruga držala muža da ne ispadne iz aviona pošto je puklo staklo na prozoru

N1 Info pre 59 minuta
"Ryanair" ekskluzivno za "Blic biznis" potvrdio dramu Srbina na letu! Evo šta se tačno dogodilo u avionu

"Ryanair" ekskluzivno za "Blic biznis" potvrdio dramu Srbina na letu! Evo šta se tačno dogodilo u avionu

Blic pre 59 minuta
Drama na nebu iznad Grčke: Pukao prozor na avionu, putnici spasavali državljanina Srbije da ga dekompresija ne usisa

Drama na nebu iznad Grčke: Pukao prozor na avionu, putnici spasavali državljanina Srbije da ga dekompresija ne usisa

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

AerodromMakedonijaMinhenSolun

Svet, najnovije vesti »

IDF: Ubijen komandant Hamasa povezan sa napadom na bazu Reim 7. oktobra

IDF: Ubijen komandant Hamasa povezan sa napadom na bazu Reim 7. oktobra

Insajder pre 24 minuta
Žena držala Srbina za noge da ne ispadne iz aviona! Šokantni detalji drame na 6.000 metara visine, putnici vrištali od straha…

Žena držala Srbina za noge da ne ispadne iz aviona! Šokantni detalji drame na 6.000 metara visine, putnici vrištali od straha: "Bio je usisan do ramena" (video)

Blic pre 19 minuta
"Srbinu glava bila van aviona, supruga ga držala za noge": Svedoci o drami na letu iz Soluna

"Srbinu glava bila van aviona, supruga ga držala za noge": Svedoci o drami na letu iz Soluna

Nova pre 34 minuta
Kos i Kalas povodom 31. godišnjice Srebrenice: U Evropi nema mesta za one koji poriču genocid

Kos i Kalas povodom 31. godišnjice Srebrenice: U Evropi nema mesta za one koji poriču genocid

N1 Info pre 34 minuta
Kina izvela prvo uspešno kontrolisano vraćanje prvog stepena rakete-nosača iz orbite

Kina izvela prvo uspešno kontrolisano vraćanje prvog stepena rakete-nosača iz orbite

NIN pre 24 minuta