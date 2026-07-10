Za samo sat vremena 23 prijave za korupciju na sajtu "Ko si bre ti": Vučić glumi da je zadovoljan, ali je to razlog za ozbiljnu brigu

Jutros u 10 sati počeo je da radi portal "Ko si, bre, ti?", preko kog će građani potpuno anonimno moći da prijavljuju bahate funkcionere, korupciju i zloupotrebe svake vrste. Predsednik Srbije koji je rad ovog portala i najavio, obećao je da će svaku prijavu lično da pogleda i da će na skoro svaku on i njegov tim odgovoriti. Sistemsko rešavanje problema korupcije ili još jedna populistička mera?

Samo u prvih sat vremena otkad je proradio portal "Ko si, bre, ti?" stigle su 23 prijave i to sve u vezi sa korupcijom. Podatak koji bi mnoge zabrinuo, jer ukazuje na visok nivo korupcije u zemlji, predsednika države je zapravo usrećio. "Veoma sam uzbuđen i veoma sam srećan što vidim neverovatne rezultate. Ja sad neću vama da otvaram, ali ovde vidite da sam nekoliko već otvorio, moj tim će svaku da otvori, a ja ću svaku na kraju da pogledam. I srećan sam zbog onog