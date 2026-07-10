Fudbaleri Francuske prvi polufinalisti Mondijala

Golove postigli Kilijan Mbapeu 60. minutu i i Usman Dembele u 66. minutu utakmice

BOSTON – Fudbaleri Francuske prvi su polufinalisti Svetskog prvenstva pošto su pobedili Maroko rezultatom 2:0, istim rezultatom kao u polufinalu Mondijala u Kataru pre četiri godine. Francuska je mogla da povede u prvom poluvremenu, ali je u 28. minutu Kilijan Mbape loše izveo penal, golman Maroka Bunu mu je odbranio udarac sa bele tačke. Mbape se za neiskorišćeni penal iskupio u 60. minutu kad je postigao prelep gol za ivice šesnaesterca. Bio je to osmi gol Mbapea