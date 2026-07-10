IEA prognozira pad potražnje za naftom prvi put posle korone

Rat SAD i Irana poremetio snabdevanje, a agencija upozorava da bi 2027. mogao uslediti višak nafte na tržištu

Globalna potražnja za naftom pašće u 2026. godini prvi put od pandemije virusa korona, ocenila je Međunarodna agencija za energiju (IEA) u danas objavljenom mesečnom izveštaju, navodeći da je rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana poremetio proizvodnju i izvoz nafte na Bliskom istoku. IEA očekuje pad svetske potražnje za naftom za oko milion barela dnevno u odnosu na 2025. godinu, a glavni razlozi su visoke cene goriva nakon poremećaja na Bliskom istoku,