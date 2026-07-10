Na farmi u Hrtkovcu počela eutanazija 11.000 svinja zbog afričke kuge

Šteta je velikih razmera i za vlasnike farme i za državu, koja će nadoknaditi gubitak, izjavio Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede

Na farmi „Mistral komerc” u Hrtkovcima juče je počela eutanazija više od 11.000 grla svinja zaraženih afričkom kugom, a ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić rekao je da je dosledna primena biosigurnosnih mera jedini način da se spreči širenje ove zarazne bolesti. Glamočić je rekao da je šteta velikih razmera i da će biti eutanazirano oko 1.100 priplodnih krmača, oko 5.000 prasadi i više hiljada tovljenika. „Nažalost, jedini način da se