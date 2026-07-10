Najrazorniji požar do sada u Andaluziji odneo najmanje 12 života

Politika pre 1 sat
Najrazorniji požar do sada u Andaluziji odneo najmanje 12 života

Razorni šumski požar izbio u opštini Los Galjardos u Almeriji

Najmanje 12 ljudi poginulo je u požaru u Španiji, što su lokalni mediji opisali kao „najrazorniji požar do sada” koji je pogodio Andaluziju. „Broj žrtava u razornom šumskom požaru koji je izbio u opštini Los Galjardos u Almeriji porastao je na 12, nakon što je rano jutros potvrđena smrt još šest osoba”, saopštila je regionalna vlada Andaluzije, prenosi El Pais. Vlada je dodala da je oko 1.000 ljudi evakuisano iz predostrožnosti. Neke od žrtava pronađene su mrtve u
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