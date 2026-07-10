Prepodne sunčano, popodne promenljivo oblačno, do 30 stepeni
Politika pre 5 sati
Vremenska prognoza za petak, 10. jul 2026.
Prepodne pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 27 do 30 stepeni Celzijusa. I u glavnom gradu prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 16, a najviša oko 28 stepeni. Kada je reč o izgledima vremena za narednih sedam dana, do 17. jula, za vikend se očekuje promenljivo