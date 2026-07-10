SAD i Iran nastavljaju razgovore o tehničkim pitanjima za rešenje sukoba

Politika pre 13 minuta
SAD i Iran nastavljaju razgovore o tehničkim pitanjima za rešenje sukoba

Vašington tvrdi da Teheran i dalje ne ispunjava ključne tačke postignutog memoranduma

Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljaju razgovore o tehničkim pitanjima u vezi sa rešavanjem sukoba, navodi Si-En-En. „Sjedinjene Američke Države i dalje nastoje da pronađu rešenje problema, a pregovori na ekspertskom nivou se nastavljaju“, rekao je izvor američke televizije. On je, međutim, naveo da Vašington smatra da Teheran za sada ne ispunjava ključne tačke memoranduma o razumevanju koji su dve strane potpisale. Prema njegovim rečima, SAD
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