SAD i Iran nastavljaju razgovore o tehničkim pitanjima za rešenje sukoba

Vašington tvrdi da Teheran i dalje ne ispunjava ključne tačke postignutog memoranduma

Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljaju razgovore o tehničkim pitanjima u vezi sa rešavanjem sukoba, navodi Si-En-En. „Sjedinjene Američke Države i dalje nastoje da pronađu rešenje problema, a pregovori na ekspertskom nivou se nastavljaju“, rekao je izvor američke televizije. On je, međutim, naveo da Vašington smatra da Teheran za sada ne ispunjava ključne tačke memoranduma o razumevanju koji su dve strane potpisale. Prema njegovim rečima, SAD