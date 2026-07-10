Srbin povređen tokom leta avionom prebačen u bolnicu u Solunu

Lekari trenutno utvrđuju obim povreda i zdravstveno stanje pacijenta

Državljanin Srbije (61) povređen je tokom leta kompanije „Rajaner” sa solunskog aerodroma „Makedonija” za Minhen, nakon što je tokom leta pukao prozor aviona i došlo do dekompresije kabine, objavila je Prototema. Prema navodima putnika, nakon pucanja prozora došlo je do naglog pada pritiska u kabini, a saputnici su pokušali da zadrže muškarca koji je sedeo pored oštećenog prozora da ne izleti kroz otvor. Kako je preneo Katimerini, tokom spuštanja aviona, deo