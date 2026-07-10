Počeo da radi portal „Ko si bre ti“ za anonimno prijavljivanje korupcije i bahatih funkcionera

Pravo u centar pre 19 minuta  |  Pravo u CENTAR
Počeo da radi portal „Ko si bre ti“ za anonimno prijavljivanje korupcije i bahatih funkcionera

Portal „Ko si bre ti“ počeo je danas da radi, a građanima je omogućeno da bez registracije i ostavljanja ličnih podataka podnesu prijavu zbog sumnje na korupciju, zloupotrebe i druge nezakonitosti od javnog interesa.

Na sajtu se navodi da građani mogu prijaviti korišćenje javne funkcije i državnih resursa radi lične, političke ili finansijske koristi, podmićivanje, trgovinu uticajem, političke pritiske, diskriminaciju, pretnje i ucene. Platforma obuhvata i prijave koje se odnose na nepravilnosti u javnim nabavkama, nameštene tendere, favorizovanje ponuđača, netransparentno trošenje budžetskih sredstava, kao i nezakonitosti u radu lokalnih samouprava, javnih preduzeća i državnih
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