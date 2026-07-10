Ana Brnabić povukla opomenu poslaniku Lukiću, kaže da se iskreno izvinio

Radio 021 pre 37 minuta  |  Beta
Ana Brnabić povukla opomenu poslaniku Lukiću, kaže da se iskreno izvinio

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić danas je na sednici parlamenta povukla meru opomene poslaniku pokreta Mi-snaga naroda, Branku Lukiću. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Opomena mu je bila izrečena jer je tokom rasprave po amandmanima na Zakon o oružju i municiji, kazao da mu deluje "kao da su taj zakon pisale žene". Brnabić je kazala da je meru povukla jer je Lukić uputio "iskreno izvinjenje" "To je primer kako treba zajedno da radimo", kazala je Brnabić. Lukić je tokom jučerašnje skupštinske rasprave ukazao da je u predloženom zakonu razdvojeno skladištenje punjene i fabričke municije, ističući da tu ne postoji razlika i da to ne
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