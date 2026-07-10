Novosadski Vodovod: Radovi uspešno završeni, očekuje se normalizacija vodosnabdevanja

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Novosadski Vodovod: Radovi uspešno završeni, očekuje se normalizacija vodosnabdevanja

Rdovi na Pogonu za preradu vode "Štrand" završeni u predviđenom roku, te da se očekuje normalizacija sistema u večernjim satima - kako je prethodno i najavljeno, saopštio je Vodovod. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Od osam časova građani Novog Sada i nižih delova Petrovaradina nisu imali vodu ili je njen pritisak biti slab. Razlog za ovo isključenje nije bio kvar, već rekonstrukcija cevovoda u pogonu za preradu "Štrand", a iz JKP su prethodno naveli da je sistem izgrađen 1965. godine i da od tada nije rekonstruisan. "Radovi na rekonstrukciji cevovoda u cevnoj galeriji stare filter stanice na Pogonu za preradu vode 'Štrand' završeni su u predviđenom roku i u skladu sa
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