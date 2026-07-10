PSG: Vlasti da potvrde ili demantuju pisanje Bilda o hapšenju ruskih agenata

Radio 021 pre 43 minuta  |  Beta
PSG: Vlasti da potvrde ili demantuju pisanje Bilda o hapšenju ruskih agenata

Pokret slobodnih građana tražio od policije, BIA i Vlade Srbije da razjasni pisanje "Bilda", da su početkom juna na srpsko-mađarskoj granici uhapšena dvojica osumnjičenih da su ruski "jednokratni agenti". Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Ta stranka je ocenila da je neprihvatljivo da građani Srbije o takvom događaju saznaju tek mesec dana kasnije iz nemačkih medija, dok institucije njihove države ćute. "Posebno zabrinjava navod da je akcija izvedena na osnovu informacija partnerskih obaveštajnih službi, uključujući nemačku. Javnost mora da zna kada su osumnjičeni uhapšeni, koje institucije Srbije su učestvovale u akciji, da li je tužilaštvo obavešteno, po kom osnovu se vodi postupak, da li se
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

PSG traži da vlasti potvrde ili demantuju pisanje Bilda o hapšenju ruskih agenata

PSG traži da vlasti potvrde ili demantuju pisanje Bilda o hapšenju ruskih agenata

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeGoogleGuglTužilaštvoBIANemačkaMađarska

Politika, najnovije vesti »

Đurić na sastanku šefova diplomatije grupe "Prijatelji Zapadnog Balkana" u Rimu

Đurić na sastanku šefova diplomatije grupe "Prijatelji Zapadnog Balkana" u Rimu

RTV pre 3 minuta
Danas u Golupcu potpisivanje ugovora za "Srpsku kuću" na Ekspu 2027, prisustvuje i premijer Đuro Macut

Danas u Golupcu potpisivanje ugovora za "Srpsku kuću" na Ekspu 2027, prisustvuje i premijer Đuro Macut

RTV pre 43 minuta
Kako su dronovi promenili odnos Irana s njegovim saveznicima

Kako su dronovi promenili odnos Irana s njegovim saveznicima

Dojče vele pre 48 minuta
PSG: Vlasti da potvrde ili demantuju pisanje Bilda o hapšenju ruskih agenata

PSG: Vlasti da potvrde ili demantuju pisanje Bilda o hapšenju ruskih agenata

Radio 021 pre 43 minuta
Dugogodišnji dopisnik iz Brisela: Šta se dešavalo u Briselu iza zatvorenih vrata u debati o Srbiji?

Dugogodišnji dopisnik iz Brisela: Šta se dešavalo u Briselu iza zatvorenih vrata u debati o Srbiji?

Danas pre 18 minuta