PSG: Vlasti da potvrde ili demantuju pisanje Bilda o hapšenju ruskih agenata

Pokret slobodnih građana tražio od policije, BIA i Vlade Srbije da razjasni pisanje "Bilda", da su početkom juna na srpsko-mađarskoj granici uhapšena dvojica osumnjičenih da su ruski "jednokratni agenti". Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Ta stranka je ocenila da je neprihvatljivo da građani Srbije o takvom događaju saznaju tek mesec dana kasnije iz nemačkih medija, dok institucije njihove države ćute. "Posebno zabrinjava navod da je akcija izvedena na osnovu informacija partnerskih obaveštajnih službi, uključujući nemačku. Javnost mora da zna kada su osumnjičeni uhapšeni, koje institucije Srbije su učestvovale u akciji, da li je tužilaštvo obavešteno, po kom osnovu se vodi postupak, da li se