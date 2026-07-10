Studenti u blokadi pokušali da prijave projekat EXPO na portalu „Ko si bre ti“: Dobili poruku da je takva prijava zabranjena

Rešetka pre 2 sata
Studenti u blokadi pokušali da prijave projekat EXPO na portalu „Ko si bre ti“: Dobili poruku da je takva prijava zabranjena…

Studenti u blokadi saopštili su danas da su pokušali da preko portala „Ko si bre ti“, koji je predstavljen kao platforma za anonimnu prijavu korupcije, zloupotreba i nezakonitosti, prijave navodno sporan projekat EXPO 2027, ali da im to nije bilo omogućeno.

Kako su naveli u objavi na društvenim mrežama, prilikom pokušaja podnošenja prijave pojavila se poruka da je takva prijava zabranjena. „Ipak, kada smo pokušali da prijavimo koruptivni projekat EXPO 2027, na sajtu se pojavila poruka da je takva prijava zabranjena“, naveli su Studenti u blokadi. Ocenili su da je portal predstavljen kao bezbedno mesto na kojem građani mogu anonimno da prijave nepravilnosti, ali da se, prema njihovim tvrdnjama, pokazalo da postoje teme
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