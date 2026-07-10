Veliki delovi Novog Sada bez vode zbog rekonstrukcije cevovoda

NOVI SAD - Bačka strana Novog Sada i niži delovi Petrovaradina trenutno su bez vode ili imaju slabiji pritisak zbog rekonstrukcije cevovoda na Pogonu za preradu vode „Štrand“, prenosi Kurir.

Prekid u vodosnabdevanju i slabiji pritisak trebalo bi da traju do 18 časova, dok se uspostavljanje redovnog režima i stabilizacija pritiska očekuju u večernjim satima. Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ navode da se izvode radovi u cevnoj galeriji stare filter stanice izgrađene 1965. godine, na kojoj do sada nije rađena rekonstrukcija. Tokom radova dovod sirove vode biće smanjen na 700 do 750 litara u sekundi, dok će pritisak u distributivnoj mreži prema gradu