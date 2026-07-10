Veliki delovi Novog Sada bez vode zbog rekonstrukcije cevovoda

RINA pre 25 minuta
Veliki delovi Novog Sada bez vode zbog rekonstrukcije cevovoda

NOVI SAD - Bačka strana Novog Sada i niži delovi Petrovaradina trenutno su bez vode ili imaju slabiji pritisak zbog rekonstrukcije cevovoda na Pogonu za preradu vode „Štrand“, prenosi Kurir.

Prekid u vodosnabdevanju i slabiji pritisak trebalo bi da traju do 18 časova, dok se uspostavljanje redovnog režima i stabilizacija pritiska očekuju u večernjim satima. Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ navode da se izvode radovi u cevnoj galeriji stare filter stanice izgrađene 1965. godine, na kojoj do sada nije rađena rekonstrukcija. Tokom radova dovod sirove vode biće smanjen na 700 do 750 litara u sekundi, dok će pritisak u distributivnoj mreži prema gradu
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

Pola Novog Sada ostalo bez vode: U toku veliki radovi, iz Vodovoda otkrili razlog prekida i objavili gde su postavljene…

Pola Novog Sada ostalo bez vode: U toku veliki radovi, iz Vodovoda otkrili razlog prekida i objavili gde su postavljene cisterne

Kurir pre 35 minuta
Zbog smanjenog pritiska Novi Sad bez tople vode, evo kada se očekuje normalizacija u snabdevanju

Zbog smanjenog pritiska Novi Sad bez tople vode, evo kada se očekuje normalizacija u snabdevanju

Dnevnik pre 1 sat
Zbog manjeg pritiska ili nestanka vode građani i bez tople protočne vode

Zbog manjeg pritiska ili nestanka vode građani i bez tople protočne vode

Radio 021 pre 45 minuta
Bački deo Novog Sada od osam do 18h bez vode ili sa smanjenim pritiskom

Bački deo Novog Sada od osam do 18h bez vode ili sa smanjenim pritiskom

N1 Info pre 2 sata
Bački deo Novog Sada bez vode ili sa smanjenim pritiskom - od osam do 18h

Bački deo Novog Sada bez vode ili sa smanjenim pritiskom - od osam do 18h

Nova pre 1 sat
Važno obaveštenje za Novosađane! Veći deo grada danas bez vode: Evo tačnog spiska ulica

Važno obaveštenje za Novosađane! Veći deo grada danas bez vode: Evo tačnog spiska ulica

Blic pre 1 sat
“Toplana”: Radovi na vodovodu prekidaju isporuku tople vode

“Toplana”: Radovi na vodovodu prekidaju isporuku tople vode

Moj Novi Sad pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadPetrovaradinBačka

Vojvodina, najnovije vesti »

LSV: Elvira Kovač umesto odgovornosti napada opoziciju

LSV: Elvira Kovač umesto odgovornosti napada opoziciju

Danas pre 25 minuta
Subotički volonteri sredili još jednu fasadu u gradu

Subotički volonteri sredili još jednu fasadu u gradu

RTV pre 10 minuta
Sonja Pernat: Zrenjaninci zaslužuju više od kratkog saopštenja o nestanku vode Sonja Pernat

Sonja Pernat: Zrenjaninci zaslužuju više od kratkog saopštenja o nestanku vode Sonja Pernat

Volim Zrenjanin pre 15 minuta
Ovog vikenda nema kupanja na bazenima u Futogu za građane

Ovog vikenda nema kupanja na bazenima u Futogu za građane

Moj Novi Sad pre 30 minuta
Veliki delovi Novog Sada bez vode zbog rekonstrukcije cevovoda

Veliki delovi Novog Sada bez vode zbog rekonstrukcije cevovoda

RINA pre 25 minuta