AMSS: Vreme povoljno za vožnju, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja pred vikend

RTK pre 5 sati
AMSS: Vreme povoljno za vožnju, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja pred vikend

Pred nama je još jedan vikend koji u turističkoj sezoni donosi osetno pojačan intenzitet saobraćaja na svim ključnim putnim pravcima.

Vremenske prilike će pogodovati vozačima, sa temperaturom oko 30 stepeni u najtoplijem delu dana uslovi za vožnju biće povoljni. „Ipak, duga letnja putovanja uvek su zahtevna. Umor je na dužim relacijama neizbežan, a pad koncentracije direktno utiče na lošu procenu situacije i usporava reakcije vozača“, upozorava AMSS vozače i savetuje da je veoma važno da vozilom upravljaju isključivo odmorni, voze umerenom brzinom kako bi duže bili odmorni i sigurno reagovali na
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