Poslanici Skupštine Srbije usvojili Zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima

RTK pre 3 sata
Poslanici Skupštine Srbije usvojili Zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas zakon o roditeljima-negovateljima i negovateljima kojim se uvodi pravo na status roditelja negovatelja i negovatelja, kao i mesečna novčana naknada od 65.000 dinara, uz uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje.

Za zakon, koji je podnela Vlada, glasalo je 140 poslanika, a uzdržano je bilo 14. Kako je ranije rečeno, Zakonom o roditeljima negovateljima i negovateljima načinjen je istorijski iskorak u izgradnji pravednijeg sistema socijalne zaštite i prvi put institucionalno prepoznata žrtva, posvećenost i svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci kojoj je neophodna celodnevna nega i podrška. Cilj novih rešenja je unapređenje materijalnog i
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