Afrička kuga svinja potvrđena kod 496 gazdinstava, održan hitan sastanak kriznog centra

Održan je hitan sastanak Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke kuge svinja. Razmotreni su efekti do sada preduzetih mera i dogovoreni naredni koraci. Zaključno sa jučerašnjim danom afrička kuga svinja potvrđena je kod 496 gazdinstava – uginulo je 1.015 svinja, dok je eutanazirano 10.515 životinja. Za ponedeljak je zakazan sastanak na najvišem državnom nivou.

U Upravi za veterinu održan je hitan sastanak Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke kuge svinja zbog aktuelne i urgentne epizootiološke situacije u vezi sa afričkom kugom svinja i intenzivnijeg širenja ove opasne i izuzetno zarazne bolesti u pojedinim delovima Srbije, nakon koga je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić zakazao za ponedeljak, 13. jul, sastanak na najvišem državnom nivou. Na sastanku je analizirana aktuelna