Siner čvrst kao stena - Đoković bez šanse u polufinalu Vimbldona

Italijan Janik Siner plasirao se drugi put u karijeri u finale Vimbldona, pošto je u polufinalu pobedio Novaka Đokovića rezultatom 3:0, po setovima 6:4, 6:4, 6:4.

Najstariji polufinalista Vimbldona u poslednjih pola veka nije uspeo da postane finalista. Kao i prošle godine, na pretposlednjem koraku puta ka osmoj vimbldonskoj tituli zaustavio ga je Janik Siner. Rekord Rodžera Federera ostaće nedodirljiv makar još godinu dana, a jubilarni 25. grend slem pehar moraće da sačeka Đokovića makar do sredine septembra. U nedelju će Siner igrati protiv Nemca Aleksandra Zvereva za svoj ukupno peti i drugi zaredom u Londonu. Trenutno