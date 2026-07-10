Srbija i svet obeležavaju 170 godina od rođenja Nikole Tesle

RTS pre 2 sata
Srbija i svet obeležavaju 170 godina od rođenja Nikole Tesle

U Novom Sadu su u toku Dani Nikole Tesle, koje 13. put organizuju Udruženje vojvođanskih učitelja i Gradska bibiloteka. Desetodnevni program završava se večeras, svečanom akademijom u dvorcu Eđšeg.

Zbog ljubimca Mačka, zainteresovao se za struju, jer je osetio elektricitet dok ga je mazio, a kao mali već je gradio turbine, rastavljao dedin stari sat, lovio žabe posebnom tehnikom. Poznate anegdote iz detinstva srpskog naučnika, bile su teme likovnog konkursa za najmlađe, kao i kaliografskog sa porukama Nikole Tesle. "Privlače ih te pričice koje su ostale iz detinjstva Nikole Tesle, gde oni shvataju da je veliki naučnik bio dete i da je bio jedan radoznali
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