Počeo da radi portal “Ko si, bre, ti”

RTV Novi Pazar pre 6 sati
Počeo da radi portal “Ko si, bre, ti”

Portal “Ko si, bre, ti”, čije je pokretanje inicirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je sa radom.

Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija, poručio je Vučić. Portal je dostupan na adresi www.kosibreti.rs, a građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Predsednik Aleksandar Vučić u video-objavi na Instagramu rekao je da je cilj pokretanja platforme da se pokaže da je briga o građanima ono što je najvažnije i istakao da su za
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