Andaluziju pogodio najrazorniji požar do sada, među žrtvama i strani turisti

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Andaluziju pogodio najrazorniji požar do sada, među žrtvama i strani turisti

MADRID - Najmanje 12 ljudi poginulo je u požaru u Španiji, što su lokalni mediji opisali kao "najrazorniji požar do sada" koji je pogodio Andaluziju.

"Broj žrtava u razornom šumskom požaru koji je izbio u opštini Los Galjardos u Almeriji porastao je na 12, nakon što je rano jutros potvrđena smrt još šest osoba", saopštila je regionalna vlada Andaluzije. Kako se navodi, preminuli, za koje se sumnja da su strani turisti, pokušali su da napuste područje "rutom koja nije ruta za evakuaciju" i zahvatio ih je plamen. Regionalna vlada sumnja da su žrtve Britanci zbog položaja volana automobila pronađenih na licu mesta,
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