BLISKOISTOČNI SUKOB Odjeknulo više eksplozija na jugu Irana; Netanjahu: IDF ostaje u Libanu koliko god bude potrebno

RTV pre 1 sat  |  RTS
BLISKOISTOČNI SUKOB Odjeknulo više eksplozija na jugu Irana; Netanjahu: IDF ostaje u Libanu koliko god bude potrebno

BEOGRAD - Iranski mediji javili su da su zabeleženi novi udari na više mesta u toj zemlji, dok IRGC tvrdi da je gađao američke vojne baze i komandne centre na Bliskom istoku. Teheran upozorava SAD da se uzdrže od novih "vojnih avantura", a izraelski ministar odbrane poručuje da je vojska spremna za nastavak udara na Iran.

Eksplozije su odjeknule na više lokacija širom Irana, uključujući oblast Konarak na jugozapadu zemlje, kao i južnu provinciju Bušer i grad Bandar Abas, javila je iranska agencija Mer. Istovremeno, agencija Fars prenela je da su SAD bombardovale strateški železnički most na severu Irana koji povezuje tu zemlju sa Kinom i Rusijom. Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je lansirala deset balističkih raketa na američki komandni centar na Bliskom istoku i
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