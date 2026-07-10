Dan nauke u Srbiji: Od Tesline vizije do novih generacija istraživača koje menjaju svet

NOVI SAD - Srbija danas obeležava Dan nauke, praznik posvećen znanju, istraživanju i inovacijama, koji se svake godine slavi 10. jula, na dan rođenja jednog od najvećih naučnika u istoriji – Nikole Tesle.

Tesla je svojim izumima i vizijom zauvek promenio svet. Njegov doprinos razvoju naizmenične struje, bežičnog prenosa energije i savremene elektrotehnike postavio je temelje tehnološkog razvoja bez kojeg je današnji život nezamisliv. I više od osam decenija nakon njegove smrti, njegovo ime ostaje sinonim za genijalnost, stvaralaštvo i hrabrost da se pomeraju granice mogućeg. „Sadašnjost je njihova, a budućnost, za koju sam ja radio, pripada meni.“ - Nikola Tesla