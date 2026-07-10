Danas u Golupcu potpisivanje ugovora za „Srpsku kuću“ na EXPO 2027, prisustvuje i premijer Đuro Macut

NOVI SAD - U Golupcu će danas biti potpisan Ugovor o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva turizma i omladine i kompanije EXPO 2027 Beograd, čime će zvanično početi realizacija izložbenog paviljona „Srpska kuća“, jednog od najznačajnijih nacionalnih projekata u okviru Specijalizovane izložbe EXPO 2027.

Svečanoj ceremoniji, koja će biti održana ispred Golubačke tvrđave, prisustvovaće i predsednik Vlade Republike Srbije dr Đuro Macut. Ugovor će potpisati ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, ministar turizma i omladine Husein Memić i direktor kompanije EXPO 2027 Beograd Danilo Jerinić. Nakon svečanog potpisivanja, planirano je obraćanje medijima. „Srpska kuća“ biće centralni prostor za predstavljanje Srbije u Zoni najboljih praksi na EXPO