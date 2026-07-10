Đoković izgubio od Sinera u polufinalu Vimbldona

RTV pre 1 sat  |  RTV, RTS
Đoković izgubio od Sinera u polufinalu Vimbldona

LONDON - Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Vimbldona, pošto je danas u Londonu u polufinalu izgubio od Italijana Janika Sinera 6:4, 6:4, 6:4.

Meč je trajao dva sata i 20 minuta. Đoković je osmi teniser sveta, dok se Siner nalazi na prvom mestu ATP liste. Ovo je bio 12. međusobni duel italijanskog i srpskog tenisera, a sedmi trijumf Sinera, koji brani titulu na Vimbldonu. Siner će u nedelju od 17 časova u finalu Vimbldona igrati protiv Nemca Aleksandra Zvereva, koji je ranije danas u prvom polufinalu savladao Britanca Artura Ferija 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. Đoković i Siner su sigurno ušli u meč, a Italijan je
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