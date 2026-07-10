Mediji: Izrael dao SAD obaveštajne podatke o novom iranskom planu za ubistvo Trampa

TEL AVIV - Izrael je podelio obaveštajne podatke sa SAD o navodnoj novoj iranskoj zaveri za atentat na američkog predsednika Donalda Trampa, izveštava Volstrit žurnal.

List se poziva na izvore upoznate sa obaveštajnom komunikacijom između Izraela i SAD, ali nije jasno kada su obaveštajni podaci podeljeni ili preko kog kanala. Tramp, koji se suočio sa nekoliko pokušaja atentata, uključujući pucnjavu 2024. godine u kojoj mu je metak okrznuo uvo, ove nedelje tokom samita NATO-a u Ankari se osvrnuo na pretnje koje su mu upućene iz Teherana. Na svakoj sam listi. Video sam jutros, na svakoj sam njihovoj listi. I do sada, pretpostavljam