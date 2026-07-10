Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije danas će nastaviti rad raspravom po amandmanima na Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Poslanici su juče završili raspravu po amandmanima na izmene Krivičnog zakonika, Predlog zakona o oružju i municiji, na izmene Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i na Predlog zakona o roditeljima negovateljima. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja je 18 tačaka. Ukupno je podneto više od 300 amandmana, a posle rasprave o njima skupština će se u danu za glasanje izjasniti o svim tačkama dnevnog reda. Vanredno zasedanje počelo je 6. jula.
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