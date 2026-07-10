Spektakl na Centralnom terenu: Đoković protiv Sinera za finale Vimbldona u 17 časova

NOVI SAD - Sve je spremno za teniski klasik nove ere. Novak Đoković i Janik Siner danas će ukrstiti rekete u polufinalu Vimbldona, u duelu koji mnogi smatraju finalom pre finala. Sa jedne strane nalazi se sedmostruki šampion londonskog grend slema i rekorder po broju pobeda na terenima Ol Ingland kluba, a sa druge aktuelni šampion Vimbldona i prvi teniser sveta, koji želi da potvrdi dominaciju na travi.

Đoković je do plasmana među četiri najbolja stigao posle dramatičnog četvrtfinala protiv Feliksa Ože-Alijasima. Posle maratona od pet sati i 15 minuta slavio je sa 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6 u najdužem četvrtfinalnom meču u istoriji Vimbldona. Tom pobedom upisao je 106. trijumf na Vimbldonu, prestigao Rodžera Federera po broju pobeda na turniru i izborio osmo uzastopno polufinale u Londonu. Siner je, za razliku od srpskog asa, imao znatno mirniji put. U četvrtfinalu