UKRAJINSKA KRIZA Moskva ne veruje Zapadu da želi primirje u Ukrajini; nastavljaju se međusobni napadi dronovima

RTV pre 1 sat  |  RTS
UKRAJINSKA KRIZA Moskva ne veruje Zapadu da želi primirje u Ukrajini; nastavljaju se međusobni napadi dronovima

BEOGRAD - Rat u Ukrajini - 1598 dan. Novi talas napada dronovima sa obe strane, dok se istovremeno nastavljaju diplomatska nadmetanja Moskve, Kijeva i zapadnih saveznika. Ruski ministar spoljnih poslova Serej Lavrov poručuje da su sukobi u Ukrajini nastavljeni jer je Zapad neiskren u tvrdnji da želi okončanje rusko-ukrajinskog sukoba.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su sistemi PVO presreli i uništili više ukrajinskih dronova. Sa druge strane, ukrajinske vlasti navode da su ruske snage izvele nove vazdušne pri čemu je oštećena energetska infrastruktura, ali i civilnih objekata. Paralelno sa dešavanjima na terenu, nastavljaju se i oštre diplomatske poruke. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva više nema razloga da veruje zapadnim državama i da će ubuduće
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