Trump kaže da SAD pristaju na dalje razgovore sa Iranom, ali upozorava da je prekid vatre 'završen'

Predsjednik SAD Donald Trump rekao je da je Iran zatražio da se "razgovori" između dvije zemlje nastave, iako je upozorio Teheran da trenutni prekid vatre više nije na snazi usred niza napada obje strane. "Islamska Republika Iran nas je zamolila da nastavimo 'razgovore'", napisao je Trump na mreži Truth Social 10. jula. "Složili smo se da to učinimo, ali Sjedinjene Države su im, nedvosmisleno, rekle da je prekid vatre ZAVRŠEN!", dodao je. Trump je često izjavljivao