Trump kaže da SAD pristaju na dalje razgovore sa Iranom, ali upozorava da je prekid vatre 'završen'

Slobodna Evropa pre 20 minuta
Trump kaže da SAD pristaju na dalje razgovore sa Iranom, ali upozorava da je prekid vatre 'završen'
Predsjednik SAD Donald Trump rekao je da je Iran zatražio da se "razgovori" između dvije zemlje nastave, iako je upozorio Teheran da trenutni prekid vatre više nije na snazi usred niza napada obje strane. "Islamska Republika Iran nas je zamolila da nastavimo 'razgovore'", napisao je Trump na mreži Truth Social 10. jula. "Složili smo se da to učinimo, ali Sjedinjene Države su im, nedvosmisleno, rekle da je prekid vatre ZAVRŠEN!", dodao je. Trump je često izjavljivao
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Iran i SAD razmenjuju udare, Izrael spreman za novu akciju, Ormus pod sve većim pritiskom

Iran i SAD razmenjuju udare, Izrael spreman za novu akciju, Ormus pod sve većim pritiskom

NIN pre 10 minuta
Tramp: Iran tražio nastavak razgovora, SAD poručile da je prekid vatre završen

Tramp: Iran tražio nastavak razgovora, SAD poručile da je prekid vatre završen

Newsmax Balkans pre 10 minuta
"Primirje između SAD i Irana je završeno"! Tramp: Teheran nas je zamolio da nastavimo razgovore

"Primirje između SAD i Irana je završeno"! Tramp: Teheran nas je zamolio da nastavimo razgovore

Kurir pre 5 minuta
Tramp zapretio Iranu: "Ako me ubiju, sledi pakao"

Tramp zapretio Iranu: "Ako me ubiju, sledi pakao"

B92 pre 10 minuta
Tramp: "Gotovo je"

Tramp: "Gotovo je"

B92 pre 9 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB Tramp: Iran tražio nastavak razgovora, ali SAD poručile da je prekid vatre završen

BLISKOISTOČNI SUKOB Tramp: Iran tražio nastavak razgovora, ali SAD poručile da je prekid vatre završen

RTV pre 20 minuta
Ormuz pod pritiskom dok SAD i Iran razmenjuju napade i vode pregovore; Hamnei sahranjen u Mašhadu

Ormuz pod pritiskom dok SAD i Iran razmenjuju napade i vode pregovore; Hamnei sahranjen u Mašhadu

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheran

Svet, najnovije vesti »

Pukao prozor na letu „Rajanera“ iz Soluna, grčki mediji navode da je povređen državljanin Srbije (VIDEO)

Pukao prozor na letu „Rajanera“ iz Soluna, grčki mediji navode da je povređen državljanin Srbije (VIDEO)

Insajder pre 9 minuta
Iran i SAD razmenjuju udare, Izrael spreman za novu akciju, Ormus pod sve većim pritiskom

Iran i SAD razmenjuju udare, Izrael spreman za novu akciju, Ormus pod sve većim pritiskom

NIN pre 10 minuta
Tramp: Iran tražio nastavak razgovora, SAD poručile da je prekid vatre završen

Tramp: Iran tražio nastavak razgovora, SAD poručile da je prekid vatre završen

Newsmax Balkans pre 10 minuta
Kramatorsk pod ruskim udarom, četvoro poginulih; Kijev uzvratio napadima na rusku naftnu infrastrukturu

Kramatorsk pod ruskim udarom, četvoro poginulih; Kijev uzvratio napadima na rusku naftnu infrastrukturu

RTS pre 9 minuta
Horor na popularnom letovalištu! Stene krenule da se obrušavaju među kupače, snimljen strašan trenutak (video)

Horor na popularnom letovalištu! Stene krenule da se obrušavaju među kupače, snimljen strašan trenutak (video)

Kurir pre 5 minuta