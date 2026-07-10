Brnabić povukla meru opomene poslaniku Lukiću, kaže da se iskreno izvinio

Serbian News Media pre 1 sat
Brnabić povukla meru opomene poslaniku Lukiću, kaže da se iskreno izvinio

redsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić danas je na sednici parlamenta povukla meru opomene poslaniku pokreta Mi-snaga naroda, Branku Lukiću koju mu je izrekla jer je tokom rasprave po amandmanima na Zakon o oružju i municiji, kazao da mu deluje kao da su taj zakon pisale žene.

Brnabić je kazala da je meru povukla jer je Lukić uputio „iskreno izvinjenje“ „To je primer kako treba zajedno da radimo“, kazala je Brnabić. Lukić je tokom jučerašnje skupštinske rasprave ukazao da je u predloženom zakonu razdvojeno skladištenje punjene i fabričke municije, ističući da tu ne postoji razlika i da to ne bi trebalo da bude razdvojeno u zakonu. „Verujte mi da ovo kao da je pisao neko, ne verujem da je to gospodin (v.d. sekretara Ministarstva
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