Cene goriva u Srbiji: Benzin i dizel skuplji za po jedan dinar po litru

Benzin i dizel na pumpama u Srbiji od danas u 15.00 sati do 17. jula u isto vreme biće skuplji za po jedan dinar po litru.

Dizel će koštati 220 dinara po litru, a benzin 196 dinara. Cena dizela za poljoprivrednike ostala je nepromenjena, litar košta 184 dinara. Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evropremijum BMB 95, produžena je do sredine avgusta.