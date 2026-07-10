Skupština usvojila izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Poslanici Skupštine Srbije danas su usvojili izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti za koje vlast tvrdi da su u skladu s preporukama Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Za taj zakonski predlog glasalo je 129 poslanika od 153 koliko ih je bilo u skupštinskoj sali. Opozicija je, tokom rasprave, kritikovala više odredbi tog pravnog akta tvrdeći da neće rešiti niz problema vezanih za izborni proces i da će ih vlast zloupotrbljavati. Poslanici vlasti imali su suprotan stav i ukazivali da je upravo opozicija tražila da budu primenjene preporuke ODIHR kojim se unapređuje izborni proces. Tokom glasanja, poslanici su odbacili sve amandmane