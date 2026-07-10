Udruženje banaka Srbije: U junu najveći rast potrošačkih kredita

Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju juna ove godine bili su 4.626 milijardi dinara, što je rast od 1,7 odsto u odnosu na maj, a najveći rast među pozajmicama građanima od 3,7 odsto imali su potrošački krediti, objavilo je Udruženje banaka Srbije.

Krediti pravnih lica iznosili su oko 2.426 milijardi dinara i za 2,1 odsto su bili veći nego prethodnog meseca, a pozajmice preduzetnika su uvećane 1,2 odsto, na oko 100,9 milijardi dinara. Dug stanovništva bankama bio je veći 1,3 odsto i iznosio je oko 2.099 milijardi dinara. Među kreditima stanovništva gotovinski su bili veći 1,4 odsto, potrošački 3,7 odsto, stambeni 1,2 odsto, zajmovi za refinansiranje 3,5 odsto, a poljoprivredni su smanjeni 0,3 odsto. U