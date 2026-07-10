Selektor Maroka: Bila je ruka pre Mbapeovog gola

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Filip Mijailović
Selektor Maroka: Bila je ruka pre Mbapeovog gola

Selektor Maroka Mohamed Uahbi ostao je bez sna o tituli sa Svetskog prvenstva u Severnoj Americi posle poraza od Francuske u Bostonu, odnosno u utakmici četvrtfinala u kojoj su "galski petlovi" slavili rezultat 2:0 (0:0). „Moramo da priznamo da smo igrali protiv veoma dobrog tima.

Mnogo smo patili u prvom poluvremenu. Odbranili smo penal. U drugom poluvremenu smo se bolje branili i pre svega, bili smo smireniji sa loptom. Bili smo mnogo bolji. U prvom poluvremenu, izgledalo je kao da pojedini igrači ne dolaze do daha. Videli smo da su ti isti igrači dobro počeli drugo poluvreme“, počeo je 49-godišnji stručnjak rođen u Belgiji. Dodao je Uahbi da je Kilijan Mbape, strelac prvog gola koji je promašio penal u prvom poluvremenu, zatresao mrežu u
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