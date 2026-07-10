Večeras na Mundijalu: Španija „sudi“ zlatnoj generaciji Belgije

U petak od 21 čas, na "So-Faj stadionu" nadomak Los Anđelesa, počinje četvrtfinalna utakmica Svetskog prvenstva u fudbalu koju će odigrati reprezentacije Španije i Belgije.

Španija je u nokaut fazu plasirala kao prvoplasirana selekcija grupe H – zahvaljujući remiju sa Zelenortskim Ostrvima i pobedama nad Saudijskom Arabijom i Urugvajem. Ekipa koju vodi Luis De La Fuente je do četvrtfinala došla zahvaljujući pobedama nad Austrijom u šesnaestini finala. Potom je slavila u trileru protiv Portugala – zahvaljujući pogotku rezerviste Mikela Merina u nadoknadi drugog poluvremena. Belgija je bila prvoplasirana u veoma kompetitivnoj grupi G